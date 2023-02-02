«Прессинг»: Радио в Псковской области, неповторимый оригинал и бледная копия, бизнес на развлечении

Сегодня ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят происходящее в радиопространстве Псковской области — одном из самых радионасыщенных регионов страны.

Они расскажут о появлении первого разговорного радио на FM-волнах и о его клоне, о приходе коммерсантов на поле медийщиков, об охватах благодаря вышкам на федеральной трассе и о сложностях с получением волны в федеральной комиссии.

Источник: ПЛН-FM