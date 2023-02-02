14:00 «Чай втроем»: Игорь Савицкий об историях из детства, сверхспособностях, «танчиках» и тайне малинового пиджака
12:35 «Прессинг»: Радио в Псковской области, неповторимый оригинал и бледная копия, бизнес на развлечении
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«Прессинг»: Радио в Псковской области, неповторимый оригинал и бледная копия, бизнес на развлечении
03.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят происходящее в радиопространстве Псковской области — одном из самых радионасыщенных регионов страны.
Они расскажут о появлении первого разговорного радио на FM-волнах и о его клоне, о приходе коммерсантов на поле медийщиков, об охватах благодаря вышкам на федеральной трассе и о сложностях с получением волны в федеральной комиссии.
Источник: ПЛН-FM
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