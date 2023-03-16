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«Прессинг»: Псковские СМИ в соцсетях, личная раскрутка за госсчет и великолукский феномен

17.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Тема нового выпуска - работа СМИ Псковской области с соцсетями.

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, как бывшие «новые медиа» стали частью уже привычного медийного ландшафта, как личный Telegram-канал советника по СМИ Антона Сергеева продвигается в подконтрольных ему пабликах районных газет; как районки отдали аудиторию в соцсетях «подслушкам», как «Жесть по-псковски» потеряла былые масштабы, отказавшись размещать ссылки на публикации новостных изданий, и как паблики органов власти и страницы их руководителей в соцсетях заменили «жалобную книгу» на сайте губернатора.

Также ведущие рассуждают о великолукском феномене, где ситуация в соцсетях отражает особый статус города внутри региона, и делятся цифрами, показывающими, что по числу подписчиков в соцсетях Псковская Лента Новостей является лидером среди СМИ региона.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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