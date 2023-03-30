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«Прессинг»: Доверие к СМИ, чтение новостей и покупка колбасы, десять правильных мнений

31.03.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о доверии к СМИ. Поводом для такой темы стали данные социологов, согласно которым в российском обществе выросло уважение к журналистам, а россияне стали выше оценивать их профессионализм, увеличилось число тех, кто считает российских журналистов объективными и оказывающими положительное влияние на жизнь страны.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о том, что стоит за данными социологов, насколько на них можно опираться, стала ли лучше работать госпропаганда, сколько должно быть правильных мнений и есть ли смысл верить СМИ.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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