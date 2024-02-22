«Прессинг»: СМИ и выборы, запах «отработки», чемодан денег в студию

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, как СМИ в Псковской области освещают президентские выборы. Ведущие вспоминают времена, когда на выборах всех уровней медийная сфера зарабатывала на год вперед, и фиксируют текущее положение: одни СМИ живут в собственном информационном пузыре, делая вид, что никаких выборов нет, а у других попытка такого поведения терпит крах; представители кандидатов упускают возможность выступить в бесплатном государственном телевизионном эфире, а освещение темы в СМИ медиахолдинга «Гражданская пресса» показывает, как должны работать «СМИ здорового человека».

Источник: ПЛН-FM