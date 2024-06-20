12:50 «На пятой передаче»: О проекте закона о штрафах за опасное вождение и нововведениях на светофорах
20.06.2024 14:00 «Сообразим на троих»: Новая спортивная реальность, фестивали нон-стоп и старт выборов
20.06.2024 08:30 «На пятой передаче»: Статистика штрафов за нарушения ПЛД, выявленные при помощи камер фотовидеофиксации
«Прессинг»: Могут ли СМИ быть оппозиционными в текущей реальности?
21.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Прессинг».
Ведущие Максим Костиков и Константин Калиниченко обсудили, могут ли СМИ быть оппозиционными в текущей реальности.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати