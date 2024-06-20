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«Прессинг»: Могут ли СМИ быть оппозиционными в текущей реальности?

21.06.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Прессинг».

Ведущие Максим Костиков и Константин Калиниченко обсудили, могут ли СМИ быть оппозиционными в текущей реальности.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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