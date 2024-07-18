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«Прессинг»: Журналист без человеческого лица. Удаленка. Нейросети

19.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг». 

Ведущие - Юлия Магера и Константин Калиниченко - поговорили о том, как технологическая трансформация изменила профессию журналиста. Ведущие считают, что из-за возможности удаленной работы, развития нейросетей и распространения жанра анонимного Telegram-канала журналисты потеряли человеческое лицо. В студии они обсудили отражение этих тенденций на псковском медийном поле.

Источник: ПЛН-FM



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