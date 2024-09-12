«Прессинг»: Запретные темы в СМИ, страус и песок, страдания пропагандистов

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсуждают замалчивание в СМИ неудобных тем.

Почему медиа порой умолкают? Для кого определенные темы становятся неудобными? Что происходит, когда они не получают должного освещения? Ведущие раскрывают одну из самых темных сторон профессии журналиста.

Источник: ПЛН-FM