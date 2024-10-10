«Прессинг»: Почему из СМИ исчез юмор?

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг». На этот раз ведущие Юлия Магера и Артем Татаренко обсудили исчезновение из СМИ юмора.

Ведущие на конкретных примерах вспомнили, как совсем недавно медиа могли иронизировать над персонами на самых высоких должностях, и констатировали, что сегодня любая попытка стеба воспринимается как личное оскорбление.

Источник: ПЛН-FM