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«Прессинг»: Почему из СМИ исчез юмор?
11.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг». На этот раз ведущие Юлия Магера и Артем Татаренко обсудили исчезновение из СМИ юмора.
Ведущие на конкретных примерах вспомнили, как совсем недавно медиа могли иронизировать над персонами на самых высоких должностях, и констатировали, что сегодня любая попытка стеба воспринимается как личное оскорбление.
Источник: ПЛН-FM
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