www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 сентября 9 сентября 16 сентября Телефон прямого эфира 20 сентября 20 сентября 10 сентября 19 сентября 17 сентября 2 августа 9 сентября 10 октября 9 сентября 20 сентября 5 сентября 20 сентября

«Прессинг»: Почему из СМИ исчез юмор?

11.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг». На этот раз ведущие Юлия Магера и Артем Татаренко обсудили исчезновение из СМИ юмора.

Ведущие на конкретных примерах вспомнили, как совсем недавно медиа могли иронизировать над персонами на самых высоких должностях, и констатировали, что сегодня любая попытка стеба воспринимается как личное оскорбление.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?











  смотреть результаты



Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?











  смотреть результаты