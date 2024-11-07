«Прессинг»: Союз без журналистов, обсуждение без осуждения, общение без обобщения

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08.11.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Юлия Магера и Константин Калиниченко обсуждают ситуацию вокруг регионального отделения Союза журналистов. Недавно члены организации с удивлением узнали, что в ней сменился руководитель, а сама она начала вести финансовую деятельность. Правда, все это в формате «под ковром», для публики и рядовых членов отделение все еще выглядит, скорее, мертвым. Ведущие вспоминают жизненные циклы профильных организаций и пытаются понять, возможно ли сегодня в принципе объединение коллег на местной медиаполяне.
Источник: ПЛН-FM
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