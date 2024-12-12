«Прессинг»: Магия «прямых линий», чудеса в СМИ и обязательный формат

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг».

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили «прямые линии» – формат, устоявшийся на федеральном уровне и ставший обязательным для региональных властей. Ведущие сравнили с «Полем чудес» происходящее в прямом эфире во время общения власти с народом и рассказали о плюсах и минусах подобного способа получения «наверх» обратной связи.

Источник: ПЛН-FM