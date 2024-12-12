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«Прессинг»: Магия «прямых линий», чудеса в СМИ и обязательный формат
13.12.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг».
Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили «прямые линии» – формат, устоявшийся на федеральном уровне и ставший обязательным для региональных властей. Ведущие сравнили с «Полем чудес» происходящее в прямом эфире во время общения власти с народом и рассказали о плюсах и минусах подобного способа получения «наверх» обратной связи.
Источник: ПЛН-FM
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