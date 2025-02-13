«Прессинг»: Медиалишенцы, в одном ряду с фриками, оппозиция и эмиграция

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14.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, как на медийное пространство Псковской области повлияла смена президента США. Релокантские медиа, не допущенные в Европе дальше прибалтийской прихожей и пытавшиеся влиять на повестку внутри региона, остаются без финансирования. Ведущие объясняют, почему для аудитории вопрос с источником финансирования медия является ключевым и почему важно получить на него ответ до начала потребления контента.
Источник: ПЛН-FM
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