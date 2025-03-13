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«Прессинг»: Новое областное радио, почем волны для народа и пушка с песенками
14.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Прессинг».
Темой для обсуждения в студии стало редкое явление - новый медийный продукт в радиопространстве Псковской области. Точнее, старый в новой обертке: государственная пропаганда объявила о распространении вещания одной из своих радиостанций по районам.
Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о бюджетных затратах на проект, выразили обоснованные сомнения в его эффективности как с коммерческой стороны, так и сточки зрения влияния на аудиторию.
Источник: ПЛН-FM
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