www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Телефон прямого эфира 22 апреля 25 апреля 27 марта 6 марта 21 апреля 11 апреля 1 апреля 28 марта 30 января 14 апреля 15 апреля 28 февраля 11 апреля Телефон прямого эфира 28 февраля

«Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы

25.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»

На днях на Псковской Ленте Новостей вышла статья «Миллениум», посвященная первой «пятилетке» в 25-летней истории издания, и рассказывающая, как происходящие в общественно-политической жизни региона события отразились на страницах портала.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко спорят о том, чем было время после наступления нового тысячелетия: эпохой чернухи и политической заказухи или последним глотком свободы для СМИ. В качестве арбитра выступает специальный гость программы – главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Не пора ли отключать отопление?








  смотреть результаты



Не пора ли отключать отопление?








  смотреть результаты