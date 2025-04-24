«Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы

На днях на Псковской Ленте Новостей вышла статья «Миллениум», посвященная первой «пятилетке» в 25-летней истории издания, и рассказывающая, как происходящие в общественно-политической жизни региона события отразились на страницах портала.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко спорят о том, чем было время после наступления нового тысячелетия: эпохой чернухи и политической заказухи или последним глотком свободы для СМИ. В качестве арбитра выступает специальный гость программы – главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Источник: ПЛН-FM