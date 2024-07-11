<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:30
«Регламент»
14:00
«Особое мнение»: Директор псковского «Экопрома» о ситуации с мусором
13:00
«На пятой передаче»: запуск Гагарина, но не в космос
12:35
«Хайпожоры»: Битва за семейные ценности, бум крипто-кликеров и мусорный коллапс
11.07.2024 18:20
«Дневной дозор»: Почему Моглино «не выстрелило»?
1
11.07.2024 14:00
«Сообразим на троих»: свет в конце мусорного тоннеля и гдовский предвыборный гамбит
11.07.2024 12:50
«Резонер»: Новый мусорный путь
11.07.2024 12:35
«Коммунальный ликбез»: Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в вопросах и ответах
11.07.2024 08:30
«Зверьё моё»: Как сохранить здоровье питомца летом
10.07.2024 19:00
«Метражи»: Чем полезен хоумстейджинг?
«Регламент»
12.07.2024 18:30 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?
Праздник нужный и важный. Это праздник наших традиционных ценностей.
Идея хорошая, но пока все уныло. Нужно больше времени, чтобы праздник наполнить содержанием.
Был бы праздник, если бы 8 июля сделали выходным днем.
Не праздник это. Придумали дату, чтобы отвлечь нас от Дня святого Валентина. Конечно же, ничего не вышло.
Да вы смеетесь? Какой же это праздник. Посмотрите на статистику разводов.
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«На пятой передаче»: Почему количество автотранспорта в регионе не говорит о высоком благосостоянии
«Особое мнение»: Директор псковского филиала «Экопрома» о смене регоператора по обращению с ТКО
«Хайпожоры»: Битва за семейные ценности, бум крипто-кликеров и мусорный коллапс
«Сообразим на троих»: свет в конце мусорного тоннеля и гдовский предвыборный гамбит
«Коммунальный ликбез»: Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в вопросах и ответах
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?
Праздник нужный и важный. Это праздник наших традиционных ценностей.
Идея хорошая, но пока все уныло. Нужно больше времени, чтобы праздник наполнить содержанием.
Был бы праздник, если бы 8 июля сделали выходным днем.
Не праздник это. Придумали дату, чтобы отвлечь нас от Дня святого Валентина. Конечно же, ничего не вышло.
Да вы смеетесь? Какой же это праздник. Посмотрите на статистику разводов.
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120