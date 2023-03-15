www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
16 марта 13 марта 15 марта 13 марта 14 марта 13 марта 10 марта 13 марта 3 марта 14 марта 8 марта 2 марта 1 марта Телефон прямого эфира 14 марта 14 марта

Резонер: Прекариат и новое потребление

16.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»

На наших глазах разворачивается социальная драма нового типа. Два дня назад по соцсетям со скоростью североамериканского торнадо прокатилась информация — намечается забастовка сотрудников Wildberries, вероятно, самой популярной площадки онлайн-заказов и доставки чего угодно. Причин забастовки несколько. Внезапно выяснилось, что менеджерам пунктов выдачи заказов задерживают зарплату. А спусковым крючком стала новая драконовская система штрафов, которую компания внедрила с нового года. Про задержку заработанного мне сказать нечего, кроме того, что тут должны вмешаться правоохранительные органы и отстоять права людей, которые, по утверждению руководства страны, являются гражданами социального государства, где материальные права защищены Конституцией. Вот и пусть защищают.

 

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты