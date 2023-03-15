Резонер: Прекариат и новое потребление

На наших глазах разворачивается социальная драма нового типа. Два дня назад по соцсетям со скоростью североамериканского торнадо прокатилась информация — намечается забастовка сотрудников Wildberries, вероятно, самой популярной площадки онлайн-заказов и доставки чего угодно. Причин забастовки несколько. Внезапно выяснилось, что менеджерам пунктов выдачи заказов задерживают зарплату. А спусковым крючком стала новая драконовская система штрафов, которую компания внедрила с нового года. Про задержку заработанного мне сказать нечего, кроме того, что тут должны вмешаться правоохранительные органы и отстоять права людей, которые, по утверждению руководства страны, являются гражданами социального государства, где материальные права защищены Конституцией. Вот и пусть защищают.

Источник: ПЛН-FM