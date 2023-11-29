<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Ведущие
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
14:00
«Три мудреца»: В поисках государственной идеологии
12:45
Резонер
12:35
«Гайд-парк»: Елена Даньшова об эффективности ТОСов, борьбе с вандализмом и вейпами
08:30
Эхо города: Туристический код и проект «Сердце Пскова»
08:25
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Напишите мне учебник...
29.11.2023 18:20
«Дневной дозор»: Нужна ли в России официальная идеология?
29.11.2023 18:10
«Гвозди» от 29 ноября
29.11.2023 14:00
Антон Минаков в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры
29.11.2023 13:00
«Беседка»: О работе социальных координаторов фонда «Защитники Отечества»
29.11.2023 12:48
Автомир
Резонер
30.11.2023 12:45 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Три мудреца»: В поисках государственной идеологии
«Гайд-парк»: Елена Даньшова об эффективности ТОСов, борьбе с вандализмом и вейпами
Антон Минаков в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры
«Экосреда»: Об эффективности экологических форумов
«Грани развития»: О школе танцев «Breaking School Псков»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120