Резонер: Запрещенные писатели

В России из продажи изымаются 252 книги, внесенные в составленный в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли список, в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. Этой новостью интернет шокировал проснувшихся вчерашним утром. Нашлись, в очередной раз, «неравнодушные граждане», которые настолько глубоко прониклись идеей борьбы с однополой любовью, что не поленились перелопатить уйму мировой литературы, начиная с древнейших времен, вплоть до современных писателей. Так появился «Список запрещенных книг», подлинность этого списка уже подтвердили на маркетплейсах.

* признано в РФ экстремистским движением и запрещено

Источник: ПЛН-FM