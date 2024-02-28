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Резонер: Спорт и политика

29.02.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Когда речь заходит о псковском спорте, как правило, мы говорим либо о локальных достижениях, мало что значащих за пределами жизни отдельного спортсмена и его тренера, либо о проблемах. Для спорта высоких достижений в регионе, объективно, нет подходящих условий. Для большого футбола нужны большие деньги, для плавания нужен 50-метровый бассейн, хоккей – сам по себе дорогой вид спорта, многим родителям не по карману оплачивать лед и покупать профессиональную и быстро изнашивающуюся хоккейную амуницию. А где-то просто не сложились традиции и условия, как, например, в регби или спортивной гимнастике. Но в любом правиле есть исключения.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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