Резонер: Спорт и политика

Когда речь заходит о псковском спорте, как правило, мы говорим либо о локальных достижениях, мало что значащих за пределами жизни отдельного спортсмена и его тренера, либо о проблемах. Для спорта высоких достижений в регионе, объективно, нет подходящих условий. Для большого футбола нужны большие деньги, для плавания нужен 50-метровый бассейн, хоккей – сам по себе дорогой вид спорта, многим родителям не по карману оплачивать лед и покупать профессиональную и быстро изнашивающуюся хоккейную амуницию. А где-то просто не сложились традиции и условия, как, например, в регби или спортивной гимнастике. Но в любом правиле есть исключения.

Источник: ПЛН-FM