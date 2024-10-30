«Резонер»: Мертвый союз

Периодически в СМИ и социальных сетях встречаю упоминание такой организации, как псковское региональное отделение «Союза журналистов». Каждый раз в этот момент испытываю неловкое ощущение, будто где-то рядом какие-то люди совершают акт некрофилии, а я наблюдаю за этим со стороны, опасаясь, как бы меня не записали в соучастники.

На днях, выпивая с приятелем в известном псковском питейном заведении, зашел диалог о журналистике вообще и псковской в частности. В адрес нашего цеха были выпущены критические, язвительные и откровенно ядовитые стрелы. Дескать, странные вы люди, журналисты. Нет у вас корпоративной солидарности, напоминаете рыцарей-наемников на службе сюзерена. Одни за «белых», другие за «красных», третьи еще за кого-то. Поколачивает друг друга. Посмотришь на вас – вроде и журналистов тут по пальцам двух рук можно пересчитать, а живете между собой, как кошка с собакой. Что бы вам мирно-то не существовать? У вас же, говорит мне приятель, есть какой-то Союз журналистов – что же он вас примирить друг с другом не может, хотя бы в рамках корпоративной солидарности?

Источник: ПЛН-FM