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«Резонер»: Очковтирательство как система

05.12.2024 18:30 «ПЛН-FM»

Очередной выпуск программы «Резонер», посвященной резонансным событиям общественно-политической жизни, вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

 

Источник: ПЛН-FM



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