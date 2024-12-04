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«Резонер»: Очковтирательство как система
05.12.2024 18:30 «ПЛН-FM»
Очередной выпуск программы «Резонер», посвященной резонансным событиям общественно-политической жизни, вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.
Источник: ПЛН-FM
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