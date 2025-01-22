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Резонер: Люди — новая нефть

23.01.2025 12:55 «ПЛН-FM»

В последнее время складывается такое ощущение, будто мы живем не в России, а в какой-нибудь Германии или Австрии. Многие же мечтали жить, как цивилизованные европейцы, вот и наступил этот исторический момент. Жаль только, что, по давно сложившейся традиции, с коллективного Запада мы взяли далеко не самое лучшее. Было бы неплохо взять, например, уровень зарплат и отношение к труду. Мы же пока что догоняем Европу по различным штрафам, платежам и госпошлинам. За все теперь дорогие россияне должны платить твердую монету...

 

 


 

Источник: ПЛН-FM



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