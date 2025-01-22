Резонер: Люди — новая нефть

В последнее время складывается такое ощущение, будто мы живем не в России, а в какой-нибудь Германии или Австрии. Многие же мечтали жить, как цивилизованные европейцы, вот и наступил этот исторический момент. Жаль только, что, по давно сложившейся традиции, с коллективного Запада мы взяли далеко не самое лучшее. Было бы неплохо взять, например, уровень зарплат и отношение к труду. Мы же пока что догоняем Европу по различным штрафам, платежам и госпошлинам. За все теперь дорогие россияне должны платить твердую монету...





Источник: ПЛН-FM