«Семейные ценности»: Онкология и семейная поддержка

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) запускает второй сезон проекта «Семейные ценности». Ведущие будут обсуждать со своими гостями серьезные темы, которые требуют внимания.

Сегодня, 9 августа в гости к ведущим Анастасии Осиповой и Олегу Добрынину пришел главный врач Псковского клинического онкологического диспансера Александр Юров. Он поможет разобраться в вопросах лечения рака в нашем регионе и даст практические рекомендации семьям, столкнувшимся с этим недугом.

Источник: ПЛН-FM