12:55 «На пятой передаче»: Обзор последних решений рабочей группы по безопасности дорожного движения
«Семейные ценности»: Онкология и семейная поддержка
09.08.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) запускает второй сезон проекта «Семейные ценности». Ведущие будут обсуждать со своими гостями серьезные темы, которые требуют внимания.
Сегодня, 9 августа в гости к ведущим Анастасии Осиповой и Олегу Добрынину пришел главный врач Псковского клинического онкологического диспансера Александр Юров. Он поможет разобраться в вопросах лечения рака в нашем регионе и даст практические рекомендации семьям, столкнувшимся с этим недугом.
Источник: ПЛН-FM
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