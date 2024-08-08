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«Семейные ценности»: Онкология и семейная поддержка

09.08.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) запускает второй сезон проекта «Семейные ценности». Ведущие будут обсуждать со своими гостями серьезные темы, которые требуют внимания.

Сегодня, 9 августа в гости к ведущим Анастасии Осиповой и Олегу Добрынину пришел главный врач Псковского клинического онкологического диспансера Александр Юров. Он поможет разобраться в вопросах лечения рака в нашем регионе и даст практические рекомендации семьям, столкнувшимся с этим недугом.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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