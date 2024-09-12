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«Семейные ценности»: Подготовка и адаптация ребенка к школе

13.09.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Начало учебного года - хороший повод поговорить о том, какими навыками должен обладать ребенок, поступая в школу, как его мотивировать на эффективную учебу и не вызвать отторжение от учебного процесса, где граница между обучением и воспитанием, какими правами и обязанностями обладают в этом смысле учителя и родители и как выбрать для ребенка верный баланс между загруженностью и отдыхом.

Эти и другие вопросы ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко обсудили с директором псковской гимназии №29 Еленой Синевой и заведующим учебной частью Аленой Козловой.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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