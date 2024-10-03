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«Семейные ценности»: Секреты счастливого брака

04.10.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Семейные ценности».

Как говорил Лев Толстой: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Что делает семью счастливой, а что несчастной, как заранее распознать проблемы и как их решать? Нужно ли бояться разводов? Кто это – глава семьи, и с какими основными проблемами сталкивается современная традиционная семья?

Эти и другие вопросы ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко сегодня обсудили с педагогом психологом Оксаной Истоминой. 

 

Источник: ПЛН-FM



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