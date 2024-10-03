03.10.2024 12:50 «Великий, могучий»: Флексить с детьми или прививать им нормы русского литературного языка?
«Семейные ценности»: Секреты счастливого брака
04.10.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Семейные ценности».
Как говорил Лев Толстой: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Что делает семью счастливой, а что несчастной, как заранее распознать проблемы и как их решать? Нужно ли бояться разводов? Кто это – глава семьи, и с какими основными проблемами сталкивается современная традиционная семья?
Эти и другие вопросы ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко сегодня обсудили с педагогом психологом Оксаной Истоминой.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати