«Семейные ценности»: Детский театр

Гости студии - актриса, певица, педагог по речи, заведующая театральным отделением Детской школы искусств Пскова Анастасия Коренцова и актриса, преподаватель театрального отделения школы искусств Елизавета Сидорова.

Ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова узнали у них, что такое детский театр, чем он отличается от «взрослого», помогает ли театр решать внутренние проблемы детей, как преподавать актерское мастерство детям, не травмируя их и каким детям подходят занятия в театральной студии.

Источник: ПЛН-FM