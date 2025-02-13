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«Семейные ценности»: Детский театр
14.02.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гости студии - актриса, певица, педагог по речи, заведующая театральным отделением Детской школы искусств Пскова Анастасия Коренцова и актриса, преподаватель театрального отделения школы искусств Елизавета Сидорова.
Ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова узнали у них, что такое детский театр, чем он отличается от «взрослого», помогает ли театр решать внутренние проблемы детей, как преподавать актерское мастерство детям, не травмируя их и каким детям подходят занятия в театральной студии.
Источник: ПЛН-FM
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