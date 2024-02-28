«Собственной персоной»: Борис Елкин о том, как Псков пережил зиму
28.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — глава Пскова Борис Елкин.
Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним широкий спектор вопросов жизнедеятельности города:
- Как Псков перезимовал?
- Что делать с управляйками, которые отказываются нормально работать?
- Что ждет город в 2024 году?
- Каковы планы по дорожным ремонтам?
- Готовы ли чиновники слушать специалистов при проектировании городских пространств?
Источник: ПЛН-FM
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