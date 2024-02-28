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«Собственной персоной»: Борис Елкин о том, как Псков пережил зиму

28.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии — глава Пскова Борис Елкин.

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним широкий спектор вопросов жизнедеятельности города:

  • Как Псков перезимовал?
  • Что делать с управляйками, которые отказываются нормально работать?
  • Что ждет город в 2024 году?
  • Каковы планы по дорожным ремонтам?
  • Готовы ли чиновники слушать специалистов при проектировании городских пространств?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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