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«Собственной персоной»: Александр Борисов и Александр Козловский о формировании правительства и 30-летии регпарламента

12.04.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Гости студии - заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов и депутат Госдумы от Псковской области, первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Максим Костиков поговорил с ними об участии депутатов в формировании нового состава правительства РФ и о 30-летии Псковского областного Собрания. Эфир прошел в формате пресс-конференции, поэтому свои вопросы гостям студии смогли задать и представители средств массовой информации.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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