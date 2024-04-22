«Собственной персоной» с Борисом Елкиным: Ответы на острые вопросы

Глава города Пскова Борис Елкин стал гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной». Ведущий Максим Костиков обсудил с ним широкий круг вопросов, находящихся в сфере внимания городской администрации.

Почему городские власти снова возвращаются к теме запрета катания на лошадях в парках и пешеходных зонах? Когда будет облагорожен пустырь на месте рынка «Фавор» и когда снесут «конюшню» на Рижском? Когда приведут в порядок улицы, примыкающие к Яна Фабрициуса? Почему городские власти никак не реагируют на проблемы с вывозом ТКО?

Источник: ПЛН-FM