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«Собственной персоной» с Борисом Елкиным: Ответы на острые вопросы
23.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Глава города Пскова Борис Елкин стал гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной». Ведущий Максим Костиков обсудил с ним широкий круг вопросов, находящихся в сфере внимания городской администрации.
Почему городские власти снова возвращаются к теме запрета катания на лошадях в парках и пешеходных зонах? Когда будет облагорожен пустырь на месте рынка «Фавор» и когда снесут «конюшню» на Рижском? Когда приведут в порядок улицы, примыкающие к Яна Фабрициуса? Почему городские власти никак не реагируют на проблемы с вывозом ТКО?
Источник: ПЛН-FM
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