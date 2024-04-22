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«Собственной персоной» с Борисом Елкиным: Ответы на острые вопросы

23.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Глава города Пскова Борис Елкин стал гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной». Ведущий Максим Костиков обсудил с ним широкий круг вопросов, находящихся в сфере внимания городской администрации.

Почему городские власти снова возвращаются к теме запрета катания на лошадях в парках и пешеходных зонах? Когда будет облагорожен пустырь на месте рынка «Фавор» и когда снесут «конюшню» на Рижском? Когда приведут в порядок улицы, примыкающие к Яна Фабрициуса? Почему городские власти никак не реагируют на проблемы с вывозом ТКО?

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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