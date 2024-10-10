«Собственной персоной»: Станислав Стармолотов о развитии транспорта и приватизации «Псковпассажиравтотранса»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной».

Ведущий Денис Бахтин побеседовал с и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым. Он рассказал о развитии пассажирских автобусных перевозок, о приватизации ГППО «Псковпассажиравтотранс» из-за требований антимонопольного законодательства, ремонте мостов, строительстве Северного обхода.

Кроме того, речь шла о крупных дорожных проектах, развитии авиасообщения, транспортном сообщении между Псковом и Санкт-Петербургом, платных дорогах и камерах фотовидеофиксации.

Источник: ПЛН-FM