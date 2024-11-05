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«Собственной персоной»: Петр Алексеенко об итогах политсезона-2024, планах обкома КПРФ и годовщине Октябрьской революции

06.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Собственной персоной».

Каковы итоги политического сезона-2024 для коммунистов и планы относительно выборов 2025 и 2026 годов? Что за мероприятия они будут проводить в годовщину Октябрьской революции? Об этом ведущий Александр Савенко побеседовал с первым секретарем Псковского обкома КПРФ, депутатом Псковского областного Собрания Петром Алексеенко.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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