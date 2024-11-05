14:00 «Собственной персоной»: Петр Алексеенко об итогах политсезона-2024, планах обкома КПРФ и годовщине Октябрьской революции
05.11.2024 14:00 «Собственной персоной»: Актуальные вопросы безопасности дорожного движения в Псковской области
05.11.2024 13:00 «Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы
«Собственной персоной»: Петр Алексеенко об итогах политсезона-2024, планах обкома КПРФ и годовщине Октябрьской революции
06.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Собственной персоной».
Каковы итоги политического сезона-2024 для коммунистов и планы относительно выборов 2025 и 2026 годов? Что за мероприятия они будут проводить в годовщину Октябрьской революции? Об этом ведущий Александр Савенко побеседовал с первым секретарем Псковского обкома КПРФ, депутатом Псковского областного Собрания Петром Алексеенко.
Источник: ПЛН-FM
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