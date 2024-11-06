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«Собственной персоной»: Владимир Папорт о причинах и профилактике ДТП с участием детей

07.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»

ДТП с участием детей, особенно с серьезными травмами и гибелью – это тяжелая и особо контролируемая история. В чем основные причины таких аварий? Добавляет ли школьный карантин работы сотрудникам Госавтоинспекции? Об этом рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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