«Собственной персоной»: Владимир Папорт о причинах и профилактике ДТП с участием детей

ДТП с участием детей, особенно с серьезными травмами и гибелью – это тяжелая и особо контролируемая история. В чем основные причины таких аварий? Добавляет ли школьный карантин работы сотрудникам Госавтоинспекции? Об этом рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт.

Источник: ПЛН-FM