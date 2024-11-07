www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
24 октября 24 октября 21 октября 21 октября 18 октября Телефон прямого эфира 21 октября 22 октября 23 октября 2 августа 22 октября 17 октября 22 октября 22 октября 21 октября 24 октября

«Собственной персоной»: Владимир Папорт о безопасности дорожного движения в предзимье

08.11.2024 08:45 «ПЛН-FM»

Сезон, в котором мы сейчас находимся, называют предзимьем. Для автомобилистов это время перехода с летней резины на зимнюю. Октябрь расслабил сухой и относительно теплой погодой. Многие владельцы так называемых «липучек» вообще верят, что им переобуваться и не нужно: дескать, если аккуратно ездить, то и так сойдет. Так ли это и способствует ли такая логика увеличению аварийности? Чем опасно предзимье? Об этом рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Пора ли менять резину?












  смотреть результаты



Пора ли менять резину?












  смотреть результаты