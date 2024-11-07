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«Собственной персоной»: Владимир Папорт о безопасности дорожного движения в предзимье
08.11.2024 08:45 «ПЛН-FM»
Сезон, в котором мы сейчас находимся, называют предзимьем. Для автомобилистов это время перехода с летней резины на зимнюю. Октябрь расслабил сухой и относительно теплой погодой. Многие владельцы так называемых «липучек» вообще верят, что им переобуваться и не нужно: дескать, если аккуратно ездить, то и так сойдет. Так ли это и способствует ли такая логика увеличению аварийности? Чем опасно предзимье? Об этом рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Владимир Папорт.
Источник: ПЛН-FM
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