«Собственной персоной»: Аркадий Мурылев о работе бизнес-омбудсмена и возможном возвращении в политику

«В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной».

Ведущий Александр Савенко обсудил с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым работу бизнес-омбудсмена и возможное возвращение в политику.

Источник: ПЛН-FM