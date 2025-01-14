14:00 «Собственной персоной»: Аркадий Мурылев о работе бизнес-омбудсмена и возможном возвращении в политику
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«Собственной персоной»: Аркадий Мурылев о работе бизнес-омбудсмена и возможном возвращении в политику
15.01.2025 14:00 «ПЛН-FM»
«В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной».
Ведущий Александр Савенко обсудил с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым работу бизнес-омбудсмена и возможное возвращение в политику.
Источник: ПЛН-FM
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