14:00 «Собственной персоной»: Петр Алексеенко о выборах в обкоме КПРФ, внутрипартийной оппозиции и планах на третий срок
17.03.2025 14:00 «Постскриптум»: Переговоры о перемирии, транспортная недоступность и что происходит в обкоме КПРФ
«Собственной персоной»: Петр Алексеенко о выборах в обкоме КПРФ, внутрипартийной оппозиции и планах на третий срок
19.03.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной».
Гость студии - первый секретарь комитета Псковского областного отделения КПРФ, депутат Псковского областного Собрания
Петр Алексеенко.
Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о выборах в обкоме КПРФ, внутрипартийной оппозиции и планах на третий срок.
Источник: ПЛН-FM
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