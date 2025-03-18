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«Собственной персоной»: Петр Алексеенко о выборах в обкоме КПРФ, внутрипартийной оппозиции и планах на третий срок

19.03.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии - первый секретарь комитета Псковского областного отделения КПРФ, депутат Псковского областного Собрания
Петр Алексеенко.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о выборах в обкоме КПРФ, внутрипартийной оппозиции и планах на третий срок.

 

Источник: ПЛН-FM



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