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«Собственной персоной»: Александр Козловский о подготовке к выборам, депутатской деятельности и 80-летии Победы

23.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии — депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о подготовке к избирательным кампаниям 2025 и 2026 годов, о его депутатской деятельности в Госдуме и на территории псковского региона. Отдельное внимание будет уделено вопросам подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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