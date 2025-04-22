14:00 «Собственной персоной»: Александр Козловский о подготовке к выборам, депутатской деятельности и 80-летии Победы
«Собственной персоной»: Александр Козловский о подготовке к выборам, депутатской деятельности и 80-летии Победы
23.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о подготовке к избирательным кампаниям 2025 и 2026 годов, о его депутатской деятельности в Госдуме и на территории псковского региона. Отдельное внимание будет уделено вопросам подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы.
Источник: ПЛН-FM
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