«Управдом»: «Управляйка» - сменить нельзя оставить

Сегодня ведущий - руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев — рассказал, как сменить управляющую компанию и что делать со старой, если та сопротивляется.

Источник: ПЛН-FM