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«Управдом»: «Управляйка» - сменить нельзя оставить
17.05.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий - руководитель управляющей компании «Новый квартал» Антон Васильев — рассказал, как сменить управляющую компанию и что делать со старой, если та сопротивляется.
Источник: ПЛН-FM
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