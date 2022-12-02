«В фокусе»: Как Псков справляется со снегопадом?

С началом снежного сезона в Псков у жителей традиционно возникают вопросы по поводу качества уборки дорог, тротуаров и дворов. Сильных снегопадов еще не было, но выпавшие осадки уже позволили проверить готовность уборочных служб к зиме. Безусловно, с первым обильным снегом больше всего жалоб появилось на кашу на тротуарах и улицах. Но в последствии псковичи стали отмечать качественную работу коммунальных служб. Дороги вовремя чистятся, причем активнее всего в ночное время. Однако некоторые псковичи мешают уборке снега в городе. К сожалению, не все автомобилисты соблюдают требования дорожных знаков и нарушают правила парковки. Из-за этого у уборочной техники просто нет возможности очистить от снега проезжую часть.

Ранее представители управляющих компаний в Пскове предложили привлекать ГИБДД к помощи в уборке снега во дворах домов. Если с дорогами все более менее понятно, то в некоторых дворах ситуация с каждым годом особо не меняется. Управляйки не спешат убирать снег, несмотря на то, что за безответственность им грозит штраф. Как город справляется со снегопадом? Есть ли сложности? Как они решаются? Привлекается ли ГИБДД к помощи в уборке снега? Сегодня об этом в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM