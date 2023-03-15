«В фокусе»: Действительно ли подешевело жилье в Псковской области?

Прошлый год стал для экономики нашей страны серьезным испытанием. Санкции, которые последовали после начала СВО, оказали значительное влияние на рост цен, в том числе - на строй материалы и, как следствие — на покупку жилой площади. Фиксировались даже самые высокие уровни цен на недвижимость за всю историю страны. В марте прошлого года Псков вошел в тройку лидеров среди российских городов по росту стоимости жилья на первичном рынке. Цены на квартиры в новостройках подорожали почти на 22%, цена за квадратный метр составляла примерно 75 тысяч рублей. Минстрой недавно рассчитал официальные цены на квартиры на второй квартАл года. Они используются при расчете социальных выплат на приобретение жилья, идущих из федерального бюджета. Согласно этим расчетам, Псковская область внезапно вошла в число 11 регионов, где жилье подешевело. Однако по данным Минстроя, снижение цен произошло, в основном, незначительно - на 1-2 тысячи рублей за квадратный метр. Действительно ли подешевело жилье в Псковской области? С чем это связано? Сегодня об этом в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM