«В фокусе»: Не пора ли отключать отопление?

«Душно», «дома совершенно нечем дышать», «зачем так кочегарить?» — на фоне внезапно «свалившейся» на головы псковичей апрельской жары подобные комментарии в соцсетях не редкость. Впрочем, практически всегда с ними соседствуют и другие, прямо противоположные: «рано выключать», «через неделю снова холодно будет, как вы не понимаете», «хватит ныть», «откройте окно».

Дискуссии между теми, кто «не желает топить улицу» и теми, кто смиренно относится ко всему происходящему, разворачиваются ежегодно. И в этих спорах одна половина утверждает, что действовать нужно строго по нормативу и по закону, другая — что опираться нужно на то, насколько жильцам комфортно в своих квартирах в моменте. Нужно сказать, что недовольство духотой в квартирах псковичи традиционно выплёскивают и обращениях к представителям власти, и в жалобах в «управляйки», и в звонках в «Теплосети». Как правильно? Не пора ли уже сейчас отключить отопление? И можно ли батареи просто сделать похолоднее? Ответы на эти и другие вопросы сегодня в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM