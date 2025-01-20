«В фокусе»: Как Псковская область справилась с последствиями циклона «Чарли»?

Циклон «Чарли» в январе обрушился на Псковскую область, оставив за собой множество последствий. Сильные метели и бураны, обильный снегопад с тяжелым, мокрым снегом облепляющим линии электропередачи и заваливающий дороги, вновь оставили десятки населённых пунктов без света и подвоза продуктов в период новогодних праздников. Многие жители региона вспомнили зиму 2019 года, когда Псковская область столкнулась с масштабными последствиями циклона «Габи», который также надолго оставил многие населенные пункты без света и дорог.

С изменением климата в последние годы неблагоприятные природные явления, как их называют специалисты, регулярно навещают наш регион. В результате жители отдаленных населенных пунктов могут по нескольку дней ждать расчистки дорог и восстановления линий электропередачи. Затрудняют работу по ликвидации последствий стихии особенности нашего региона — огромное количество населенных пунктов, в которых очень мало жителей, и зачастую население в них появляется только на период зимних и летних каникул. Плюс большая протяженность линий электропередачи и дорожной сети. Влияет на скорость восстановительных работ и болотистая, лесистая местность, по которой бригады энергетиков с трудом пробираются к местам обрывов ЛЭП. Кроме того, существует нехватка кадров и мощностЕй у энергетиков, а также несогласованность действий различных структур и ведомств, например — иногда «хромает» взаимодействие с дорожниками, которым необходимо расчистить от снега и поваленных деревьев подъезды ко всем населенным пунктам.

К счастью, в этом году все ответственные службы и ведомства (энергетики, МЧС, дорожники) оперативно включились в ликвидацию последствий циклона «Чарли». Как регион справился с ударом стихии в начале текущего года? Как сработали все ответственные службы, задействованные в ликвидации последствий циклона? Какие меры необходимо предпринять, чтобы повысить оперативность реагирования на неблагоприятные природные явления? Об этом — в сегодняшнем выпуске программы «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM