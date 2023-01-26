25.01.2023 14:00 «Двое на одного»: Александр Серавин о публичной региональной политике и о том, что от нее осталось
В рубель: Дзен самозапрета, выкрутасы мошенников и задвоившиеся ИИС
27.01.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, зачем в нашей стране хотят ввести самозапрет на получение кредитов, какие схемы придумали мошенники, чтобы обманывать государство и ушлых подростков, а также выясним, что делать, если у вас в глазах индивидуальные инвестиционные счета двоятся.
Источник: ПЛН-FM
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