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В рубель: Дзен самозапрета, выкрутасы мошенников и задвоившиеся ИИС

27.01.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, зачем в нашей стране хотят ввести самозапрет на получение кредитов, какие схемы придумали мошенники, чтобы обманывать государство и ушлых подростков, а также выясним, что делать, если у вас в глазах индивидуальные инвестиционные счета двоятся.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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