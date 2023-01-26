В рубель: Дзен самозапрета, выкрутасы мошенников и задвоившиеся ИИС

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, зачем в нашей стране хотят ввести самозапрет на получение кредитов, какие схемы придумали мошенники, чтобы обманывать государство и ушлых подростков, а также выясним, что делать, если у вас в глазах индивидуальные инвестиционные счета двоятся.

Источник: ПЛН-FM