В рубель: Мораторий в госзакупках, оптимизм в цифрах и очередь за господдержкой

Сегодня ведущий Алексей Овчинников расскажет, чем опасна идея наложить мораторий на печально известный 44-й федеральный закон, почему не бьются цифры у экспертов по поводу ВВП и роста цен, какие вводные мешают поверить в четырехпроцентную инфляцию в нашей стране, что угрожает российской сметане и сколько потребуется лет, чтобы мы смогли сами себя обеспечить цветами.

Источник: ПЛН-FM