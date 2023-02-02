14:00 «Чай втроем»: Игорь Савицкий об историях из детства, сверхспособностях, «танчиках» и тайне малинового пиджака
12:35 «Прессинг»: Радио в Псковской области, неповторимый оригинал и бледная копия, бизнес на развлечении
02.02.2023 12:35 «Беседка»: О нацпроектах и модернизации первичного звена псковского здравоохранения
В рубель: Мораторий в госзакупках, оптимизм в цифрах и очередь за господдержкой
03.02.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Алексей Овчинников расскажет, чем опасна идея наложить мораторий на печально известный 44-й федеральный закон, почему не бьются цифры у экспертов по поводу ВВП и роста цен, какие вводные мешают поверить в четырехпроцентную инфляцию в нашей стране, что угрожает российской сметане и сколько потребуется лет, чтобы мы смогли сами себя обеспечить цветами.
Источник: ПЛН-FM
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