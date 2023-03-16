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В рубель: Предчувствие кризиса, налоговые виражи и слишком параллельный импорт

17.03.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, зачем вообще переживать из-за того, что в какой-то там Америке за неделю схлопнулись три банка, затронет ли нас мировой финансовый кризис или мы уже достаточно в экономическом смысле самоизолировались, кто больше пострадает из-за возвращения двойного налогообложения - миллионеры или мы с вами, а также почему скоро серые гаджеты будут стоить как легальные.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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