В рубель: Провожаем Си Цзиньпина и зовем Сару Коннор

Алексей Овчинников сегодня обсудит, ждать ли нам экономических прорывов после визита Си Цзиньпина в Россию, кто кому нужен больше - наша страна Китаю или наоборот, какую опасность таит в себе стремительное развитие нейросетей и языковых математических моделей, и какие новые способы используют мошенники, чтобы не только украсть ваши средства, но еще и подвести под статью.

Источник: ПЛН-FM