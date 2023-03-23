www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
17 марта 14 марта 13 марта 13 марта 20 марта 24 марта 24 марта 17 марта 15 марта 2 марта Телефон прямого эфира 21 марта 21 марта 8 марта 1 марта 16 марта

В рубель: Провожаем Си Цзиньпина и зовем Сару Коннор

24.03.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Алексей Овчинников сегодня обсудит, ждать ли нам экономических прорывов после визита Си Цзиньпина в Россию, кто кому нужен больше - наша страна Китаю или наоборот, какую опасность таит в себе стремительное развитие нейросетей и языковых математических моделей, и какие новые способы используют мошенники, чтобы не только украсть ваши средства, но еще и подвести под статью.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты