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В рубель: Провожаем Си Цзиньпина и зовем Сару Коннор
24.03.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Алексей Овчинников сегодня обсудит, ждать ли нам экономических прорывов после визита Си Цзиньпина в Россию, кто кому нужен больше - наша страна Китаю или наоборот, какую опасность таит в себе стремительное развитие нейросетей и языковых математических моделей, и какие новые способы используют мошенники, чтобы не только украсть ваши средства, но еще и подвести под статью.
Источник: ПЛН-FM
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