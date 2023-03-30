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В рубель: Борьба с бедностью казуистикой, пенсионными пирамидами и… Колымой

31.03.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Сегодня Алексей Овчинников предлагает обсудить, почему в отчете о снижении количества бедных в России видится только казуистика, а не реальные достижения властей в мерах соцподдержки, какую очередную инвестиционную авантюру задумал Минфин ради нашей достойной пенсии и стоит ли ехать в зону вечной мерзлоты, чтобы озолотиться.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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