30.03.2023 18:40 «Гайд-парк»: Владимир Кузь об итогах сессии регионального парламента и актуальных вопросах 7-го округа
30.03.2023 14:00 «Три мудреца»: Как возродить Россию и что делать властям, чтобы увеличить население страны?
В рубель: Борьба с бедностью казуистикой, пенсионными пирамидами и… Колымой
31.03.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Сегодня Алексей Овчинников предлагает обсудить, почему в отчете о снижении количества бедных в России видится только казуистика, а не реальные достижения властей в мерах соцподдержки, какую очередную инвестиционную авантюру задумал Минфин ради нашей достойной пенсии и стоит ли ехать в зону вечной мерзлоты, чтобы озолотиться.
Источник: ПЛН-FM
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