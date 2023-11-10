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«Железные люди»: Журналист и депутат Наталья Юрченко о своем пути к спорту

13.11.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Ведущий Владимир Кузь пригласил к разговору директора ГТРК «Псков», депутата Псковской городской Думы и любительницу спорта Наталью Юрченко.

Гостья студии рассказала, как пришла в спорт, как ей удается находить время на пробежки, лыжи и плавание, учитывая жесткий график работы и депутатской деятельности, и что ей дают занятия спортом.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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