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«Железные люди»: Мастер боевых искусств России Владимир Евдокимов о жажде жизни и силе спорта

05.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня о своем пути к спорту рассказал мастер боевых искусств России, президент Федерации кобудо Псковской области, обладатель черного пояса по карате Владимир Евдокимов.

Почему он бросил греблю и как пришел в единоборства? Как выглядит обычный день Владимира Евдокимова? Тяжело ли жить в режиме тренировок более 50 лет? Как ему удалось восстановиться после травмы позвоночника, которую он получил на пике спортивной формы? В каком ключе Владимир Евдокимов воспитывает молодых спортсменов? Что важнее — самоотдача или генетика?

Об этом и многом другом — в течение ближайших 30 минут.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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