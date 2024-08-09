«Железные люди»: Президент Федерации пилонного спорта Псковской области Леся Мамедова о своем пути к спорту

Каково это — быть укушенной Жуком Спорта, силы и красоты, расскажет президент Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики Псковской области Леся Мамедова.

Как изначально самая неспортивная в семье девочка стала самой спортивной? Какие виды спорта она «перебрала», прежде чем встать на тропу пилонного спорта? Какая у Леси Мамедовой самая плохая черта характера? Какие сложности бывают в работе тренера? Как судится пилонный спорт? К чему приводит принцип «плыть по течению»? Об этом и многом другом — в течение ближайших 30 минут.

Источник: ПЛН-FM