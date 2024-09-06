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«Железные люди»: Альпинист Сергей Карпушкин о покорении вершин

09.09.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву приходил альпинист Сергей Карпушкин. Он уже и сам не помнит, сколько раз восходил на Эльбрус и Казбек, а недавно взошел на пик Ленина — одну из высочайших вершин Центральной Азии.

Как это было? В чем сложность процесса? Как подготовить себя к восхождению? Где та грань, когда лучше воздержаться от экстремальных поступков? И в чем «прикол» - зарабатывать себе на отпуск, с нетерпением его ждать, чтобы в итоге терпеть невероятные трудности при восхождении?

Об этом и многом другом — в течение ближайших 30 минут.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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