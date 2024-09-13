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«Железные люди»: Чемпионка России по атлетическому фитнесу Анна Мусина о своем пути к спорту

16.09.2024 12:31 «ПЛН-FM»

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву приходила мастер спорта по силовому троеборью, чемпионка России по атлетическому фитнесу Анна Мусина. Она рассказала о том, как пришла в спорт, если не любила уроки физкультуры и никто из ее родственников спортом не занимался, чем полезны журналы с красивыми «картинками», как ей удается сбалансировать работу, семью, тренировочный процесс и все успевать и почему люди идут тренироваться именно к ней.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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